شمع الأذن يمكن أن يسبب انسدادًا ملحوظا لتراكمه لفترة طويلة، لذلك يحتاج الشخص أن يقوم بتنظيف أذنيه على فترات قصيرة للوقاية من الانسداد الأذني.





وهناك عدة طرق يمكن من خلالها تنظيف الأذن المسدودة في المنزل وبطرق طبيعية، يمكن التعرف عليها خلال التقرير التالي.





طريقة تنظيف الأذن المسدودة في المنزل

صودا الخبز من المكونات الطبيعية التي أشار إليها التقرير لتنظيف الأذن المسدودة بطريقة سهلة وبسيطة بدون الذهاب إلى عيادات الأطباء.





- قم بإذابة 1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز في ربع كوب من الماء الدافئ.

- صب المحلول في زجاجة بالبخاخ. - قم بإمالة رأسك إلى الجانب وقم بالتنقيط برفق من 5 إلى 10 قطرات من المحلول في أذنك قطرة واحدة في كل مرة. - اترك المحلول في الأذن لمدة تصل إلى ساعة ، ثم اغسلها بالماء. - افعل ذلك مرة واحدة يوميًا حتى يزول شمع الأذن، قد يحدث ذلك في غضون يومين، لا تفعل هذا لمدة تزيد عن أسبوعين.





قطرة تنظيف الأذن

استخدم قطارة لإدخال بضع قطرات في قناة أذنك مرتين يوميًا لمدة أربعة إلى خمسة أيام لتليين الشمع، بمجرد أن يصبح الشمع طريًا ، يجب أن يخرج من تلقاء نفسه في غضون أيام قليلة، وذلك يحدث تحت إشراف الطبيب المختص لحالتك الصحية.



تنظيف الأذن بالماء والملح

يمكنك صنع محلول الماء المالح الخاص بك لمحاولة تليين شمع الأذن، وذلك من خلال خلط ملعقة صغيرة من الملح في نصف كوب من الماء الدافئ، ثم تأكد من إذابة الملح تمامًا قبل وضع الخليط في أذنك، ثم بلل كرة قطنية بالمحلول الملحي، وقم بإمالة رأسك إلى جانب واحد واضغط على الكرة حتى يقطر المحلول في أذنك. أبقِ رأسك مائلًا لمدة خمس دقائق تقريبًا، ثم انقل للجانب الآخر لتصريفه، افعل نفس الشيء في أذنك الأخرى.



انسداد الأذن

وجود بعض شمع الأذن أمر طبيعي، حيث يحمي شمع الأذن أذنك الداخلية من الحطام، مثل البكتيريا والغبار، وعادةً ما يعمل الشمع على الخروج من أذنك تدريجيًا حتى لا يكون هناك انسداد، ومع ذلك قد تصاب بانسداد إذا دفعت الشمع بعمق في أذنك أو أنتجت بشكل طبيعي كمية زائدة من شمع الأذن.







المراجع من موقع healthline



