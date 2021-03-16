ضمن الجهود الإنسانية.. التحالف العربي ينقل 160 مهاجرًا إفريقيًا من اليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسهيل عملية نقل 160 مهاجرا أفريقيا جوا من اليمن.





وقال التحالف في بيان، إن " عملية نقل المهاجرين من اليمن تمت برعاية أممية وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية، وفقًا لقناة "الإخبارية" السعودية الحكومية.





وأضاف البيان أن مليشيات الحوثي ارتكبت انتهاكا جسيما وبشعا بحق المهاجرين في صنعاء.





كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، أكدت أن عشرات المهاجرين لقوا حتفهم حرقا في اليمن في 7 مارس 2021، بعد أن أطلقت مليشيات الحوثي مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء، ما تسبب في نشوب حريق ضخم.

وذكرت المنظمة أن مستشفيات العاصمة عالجت حروق مئات المهاجرين الناجين، ومعظمهم من الإثيوبيين الذين كانوا يحتجون على ظروفهم في المركز، وسط حضور أمني مكثف.





ولفتت المنظمة إلى أنه ينبغي أن يدرج "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن" التابع لـ "الأمم المتحدة" الحادثة في تحقيقاته الجارية حول انتهاكات حقوق الإنسان.