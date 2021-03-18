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عبر الحوار الوطني بالقاهرة .. جهود مصر لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني

الخميس 18/مارس/2021 - 03:05 ص
صدى البلد
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آيات احمد
أكد ممثلو الفصائل الفلسطينية، الحوار الوطنى الفلسطينى في إطار حرص مصر على بذل كافة الجهود لتذليل العقبات التي تؤثر على إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، خبرا عاجلا يفيد بأن الحوار الفلسطيني المزمع عقده بـ القاهرة يهدف إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني من أجل إنجاح الانتخابات التشريعية القادمة.

وأوضحت أن قادة وممثلى الفصائل الفلسطينية سوف يشاركون في الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني بالقاهرة.

وقد بدأت بالقاهرة اليوم الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بدعوة مصرية كريمة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

والجولة الثانية من جلسات الحوار الوطنى الفلسطيني تأتى في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني.
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