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أخبار العالم

مسودة بيان في مجلس الأمن تطالب الحوثيين بوقف الهجوم على مأرب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:23 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
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محمد عثمان
طالبت مسودة بيان في مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، مليشيات الحوثي في اليمن، بوقف الهجوم على مدينة مأرب اليمنية، وتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن بشكل فوري.


وأدان مجلس الأمن تصعيد الحوثيين في مأرب، محملًا المليشيات مسؤولية نزوح مليون يمني جراء التصعيد، وفقًا لقناة "العربية".


كما أدانت المسودة استهداف المليشيات للمواقع المدنية في السعودية، وكذلك الهجوم على مأرب.


وأضافت المسودة أن أعضاء المجلس يحذرون من الخطر الداهم لناقلة صافر النفطية التي يحتجزها الحوثيون، مطالبة بتسهيل معاينة خزان صافر بسرعة وبلا شروط.


وذكرت قناة العربية أن أعضاء مجلس الأمن قد يدخلون تعديلات على مسودة البيان بشأن اليمن.
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