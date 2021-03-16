بشرى من الحكومة الأمريكية حول وفيات كورونا

أبلغت الولايات المتحدة عن انخفاض بنسبة 22٪ في الوفيات الناجمة عن فيروس COVID-19 الأسبوع الماضي ، بينما تسارعت التطعيمات إلى مستوى قياسي بلغ 2.4 مليون جرعة في اليوم ، وفقًا لتحليل رويترز لبيانات الولايات والمقاطعات ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.





اعتبارًا من يوم الأحد الماضي ، تلقى 21٪ من سكان الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ارتفاعًا من 18٪ قبل أسبوع.





وذكرت التقارير الصحفية الدولية أن حوالي 11٪ من الناس في أمريكا تلقوا جرعتين ، ارتفاعًا من 9٪ ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.





انخفض عدد حالات الإصابة بCOVID-19 الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها كل أسبوع لمدة تسعة أسابيع متتالية ، وانخفضت بنسبة 10 ٪ إلى أقل من 378000 حالة في الأيام السبعة المنتهية في 14 مارس.





وانخفضت الوفيات المرتبطة بـ COVID-19 إلى أقل من 10000 الأسبوع الماضي ، وهو أدنى مستوى منذ منتصف -شهر نوفمبر.





ومع ذلك، حذرت السلطات الصحية الأمريكيين من تهاون الناس في الإجراءات أو التخفيف من حذرهم ، مشيرة إلى عودة ظهور الإصابات في العديد من الدول الأوروبية بعد تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.





وذكرت الحكومة "يجب أن تكون هذه علامات تحذير لنا جميعًا".





قالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض الدكتورة روشيل والينسكي يوم أمس الإثنين ، إن الحالات (في الولايات المتحدة) ارتفعت في الربيع الماضي ، وارتفعت مرة أخرى في الصيف ، وسوف ترتفع الآن إذا توقفنا عن اتخاذ الاحتياطات.





وقالت إن السفر الجوي سجل يوم الجمعة الماضية أعلى مستوياته منذ بدء الوباء ، حيث دفع الطقس الأكثر دفئا العديد من الناس إلى الذهاب في عطلات بمناسبة الربيع.





أبلغت 19 ولاية أمريكية من أصل 50 ولاية عن المزيد من الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي مقارنة بالأيام السبعة السابقة ، ارتفاعًا من 13 ولاية في الأسبوع السابق .





سجلت نيوجيرسي ونيويورك ورود آيلاند أعلى معدلات الإصابات الجديدة لكل 100 ألف مقيم.



