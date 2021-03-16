اصل الحكاية| تعرف على تاريخ سيارة ميني الكلاسيكية و كوبر

يعشق العديد من قائدى السيارات ، المركة العالمية الانجليزية مينى ، والتى انتجت العديد من الطرازات الشهيرة اهمها ، منى كوبر على الاطلاق ، ولكن كيف بدأت هذه الشركة ومتى .

فى بداية الامر ومنذ 62 عام وبالتحديد فى أغسطس 1959 ، تم طرح اول سيارة ميني، وهي سيارة موريس ميني مينور التي تم صناعتها بواسطة شركة بريتيش موتور (BMC) ، كانت تحمل اسم موريس وأوستن .

واستمدت السيارة موريس وأوستن قوتها من محرك بأربعة أسطوانات يولد قوة 34 حصان فقط، وعلى الرغم من أن هذا الرقم يبدو صغيرًا في وقتنا الحالي، إلا أنه كان كثيرًا بالنسبة لسيارة صغيرة الحجم مثل ميني منذ ستة عقود.

وفي عام 1960، قدمت الشركة البريطانية لصناعة السيارات إصدار فان منها، وبعد ذلك بفترة قصيرة حصلت على إصدار واجن أطلق عليه اسم موريس ميني ترافلر وأوستن سيفن كونتريمان.

وفي عام 1961، تم تقديم ميني بيك آب، وبعد ذلك كُشف عن كوبر الأصلية، والتي طورها المهندس الشهير ومُصنع السيارات الرياضية جون كوبر، وكان إنتاج ميني كوبر الأصلية محدودًا بـ 1000 سيارة فقط، وحصلت على قوة 55 حصان من محرك سعة 1.0 لتر.

ثم تم الكشف عن سيارة كوبر S والتي تستمد قوتها من محرك سعة 1.071 لتر، وبقوة 70 حصان، وفي عام 1963، وفي عام 1994، استحوذت مجموعة BMW على العلامة التجارية، وقد حافظت على سيارة ميني الكلاسيكية .

و في عام 2001 تم إطلاق جيل جديد من السيارة، والذي تمكن من الحفاظ على المظهر الأصلي وسحره على الرغم من أنه تصميم جديد تمامًا.