اللقاحات الأخرى أفضل..فنزويلا ترفض استخدام أسترازينيكا على مواطنيها

أعلن نائب رئيس فنزويلا ، ديلسي رودريجيز ، أن فنزويلا لن توافق على استخدام لقاح أسترازينكيا المضاد لفيروس Covid-19 ، مشيرًا إلى "المضاعفات التي حدثت لأولئك الذين تم تطعيمهم".





وقالت إن الرئيس نيكولاس مادورو لن يمنح ترخيصًا لاستخدام اللقاح في البلاد.





يأتي ذلك في الوقت الذي أوقفت فيه قائمة طويلة من الدول الأوروبية استخدام اللقاح بسبب مخاوف تجلط الدم.





ومع ذلك ، ناشدت منظمة الصحة العالمية البلدان لمواصلة حملات التطعيم وتقول إنه لا يوجد دليل على أن اللقاحات تسببت في مشاكل التخثر.





من المتوقع أن تتلقى فنزويلا أكثر من 1.4 مليون جرعة من لقاح AstraZeneca من خلال مبادرة COVAX ، لكن شحنتها تعتمد على مدفوعات البلاد للبرنامج ، حسبما قال مسؤولو منظمة الصحة الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية.





وأعلنت الدولة أنها وافقت على استخدام لقاح سينوفارم الصيني في وقت سابق من الشهر وتلقت نصف مليون جرعة من الصين.





وفي أوائل فبراير ، تلقت فنزويلا 100000 جرعة من لقاح Sputnik V الروسي، وهو ما يقول أنها ترى أن اللقاحات الأخرى ستكون البديل لأفضل لأسترازينيكا.







