بطلة مسرحية "هالة حبيبتي": لدي حنين واشتياق للعودة للتمثيل مرة أخرى

قالت الفنانة هند حسني بطلة مسرحية "هالة حبيبتي"، إن هناك حنين واشتياق شديد للعودة إلى التمثيل مرة أخرى خاصة بعد انتشار فيديو الحوار مع الكاتب مفيد فوزي وأصبح ترند على محرك البحث جوجل، مشيرة إلى أنها مستعدة للدخول في أعمال فنية مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث أنها استقالت من عملها المدني.





وأضافت "حسني"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة؛ ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن أولادي جومانة 5 سنوات وآدم 8 سنوات، لم يعرفوا أني قمت بالتمثيل وأنا صغيرة في عمرهم وعندما شاهدوا مسرحية "هالة حبيبتي" أعربوا عن سعادتعم البالغة من مشاهدة المسرحية؛ خاصة وأن أمهم موجودة وإحدى البطالات في المسرحية.



