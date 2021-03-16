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اقتصاد

الغرف التجارية للمواطنين: لا زيادة محتملة في الأسعار والأسواق تعاني من الركود

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:36 م
الأسعار والأسواق
الأسعار والأسواق
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قسم الاقتصاد
وجه محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، باتحاد الصناعات المصري، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قرارات رفع رواتب العاملين في الدولة ورفع المعاشات، والذي وجه به أمس.

وأضاف "المصري"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السنوات الأخيرة شهدت استقرارا في عملية صرف العملات، كما ساهمت الدولة بتوفير السلع بمختلف أنواعها في السوق مما يحارب أي مجال لزيادة الأسعار.

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وتابع نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه لن تحدث زيادات في الأسعار وأن العرف التجارية تتجاوب مع الدولة حتى يشعر المواطن أن الزيادة في المرتبات سيشعر بها المواطن.

وأوضح المصري في ختام تصريحاته أن الأسواق تعاني في الأساس من الركود، وتم مد الأوكازيون الشتوي بسبب الركود، ولا يوجد ما يبرر أي ارتفاع في الأسعار حاليا.

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