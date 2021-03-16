الأخلاق فضلوها على العلم .. هيثم فاروق يطالب كارتيرون بالاعتذار لجماهير الزمالك على الرحيل غير المبرر

طالب هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالاعتذار لجماهير ناديه عن رحيله للتعاون السعودي قبل بضعة أشهر.









وقال هيثم فاروق عبر قناة "بي إن سبورتس" اليوم الثلاثاء: "لا يوجد عندي شك 1% في قيمة كارتيرون الفنية لكن الأخلاق فضلوها على العلم".





وواصل "يجب أن يوضح الأسباب التي جعلته يرحل عن النادي وأن يعتذر للجمهور لأنه السبب الرئيسي في خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا، ويجب أن يكشف سبب رحيله وسبب عودته".



