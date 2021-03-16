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ارتفاع إصابات كورونا بمصر.. الصحة توضح السبب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:22 م
وزيرة الصحة هالة
وزيرة الصحة هالة زايد
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البهي عمرو
قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا آمنة ولا يوجد بها مشكلات كما يروج البعض، موضحًا أن لقاح أسترازينيكا يعد واحدًا من أهم اللقاحات بالعالم.

وأضاف في مداخلة ببرنامج "مساء دى إم سي" المذاع على قناة "دى إم سي"، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الآثار الجانبية للقاح تكون قليلة جدًا، وتعد نقطة.

ولفت إلى أن المؤشرات الخاصة بإصابات كورونا فى مصر مرتفعة ولكن لا تخوف، وكشف عن أن دول العالم تشهد فى هذه الفترة ارتفاع فى أعداد الإصابات.

وأشار إلى أن زيادة الإصابات بكورونا فى هذه الفترة تكون بسبب التراخي فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتجمعات بالمناسبات.

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