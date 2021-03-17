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رياضة

الجعايدي: أداء الزمالك السيئ كان عاملاً رئيسياً في فوز الترجي.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:14 ص
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
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محمد رشاد
أشاد راضي الجعايدي، نجم الكرة التونسية السابق، بأداء لاعبي الترجي وفوزهم خارج ملعبهم بهدف نظيف على الزمالك، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الجعايدي عبر قناة النهار فى مداخلة عبر برنامج أوضة اللبس مع ميدو "الترجي أراح لاعبيه في لقاء النجم الساحلي بالدوري التونسي، وظهر أكثر جاهزية بدنية في مباراة الزمالك الذي تأثر بالضغط النفسي الهائل نظرًا لحصد نقطتين فقط".

وأشار إلى أن معين الشعباني مدرب الترجي قدم مباراة كبيرة على المستوى التكتيكي مع لاعبيه والفني والبدني، موضحًا أن الزمالك كان بعيدًا عن اللقاء سواء على مستوى التحضير الذهني أو الجوانب الفنية والتكتيكية.

وأكد أن الترجي لعب بطريقة دفاعية مركزة وأغلق المساحات بشكل رائع، مشيرا إلى أنه سبق له مواجهة الزمالك في مصر، ويعلم تمامًا قدرات الأبيض، لكن الفريق لم يظهر بمستواه المعهود كما أن الترجي يستحق التأهل رسميًا لربع نهائي دوري الأبطال، وهو فريق مرشح باستمرار للتتويج باللقب القاري.

واعترف الجعايدي بأن طريقة لعب الزمالك سهلت مهمة الترجي في الخروج بالانتصار، خاصة أن هناك مساحات كبيرة بين خطوط الأبيض، وفجوة بين خطي الوسط والهجوم.
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