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فن

بسنت شوقي بإطلالة صيفية في أحدث صورها على إنستجرام

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:52 ص
بسنت شوقي
بسنت شوقي
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محمد بدران
شاركت الفنانة بسنت شوقي متابعيها بأحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بإطلالة صيفية  تخطف الأنظار.

ومن الناحية الجمالية اختارت "بسنت شوقي" تسريحة الشعر الكيرلي لشعرها الأسود الذي تركته منسدلًا علي كتفيها مما أبرز أنوثتها و إطلالتها الجذاب. 

واعتمدت "بسنت شوقي" علي الماكياج الناعم، واكتفت فقط بوضع أحمر الشفاة باللون الفوشيا الذي أبرز ملامحها الجميلة الهادئة.

وكشف الفنان محمد فراج إن زواجه من الفنانة بسنت شوقي اقترب جدا، بعد مرور أكثر من عامين على خطوبتهما لافتا إلى أن تأجيل حفل الزفاف كان بسبب أزمة فيروس كورونا.


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