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أخبار العالم

بعد منع طائرته من عبور أجواء الأردن .. نتنياهو يتوجه إلى الإمارات في هذا الموعد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:21 ص
إعلام عبري: نتنياهو
إعلام عبري: نتنياهو يزور الإمارات الخميس المقبل
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قسم الخارجي
يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوجه إلى الإمارات، الخميس؛ وذلك بعد تأجيل الزيارة، إثر منع طائرته من عبور أجواء الأردن، الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن نتنياهو يزور الإمارات، الخميس، لعدة ساعات، حيث استأنف مكتب المسؤول الإسرائيلي، الاتصالات مع أبو ظبي؛ لتنسيق الزيارة.

وبحسب الصحيفة، لا يوجد حتى اللحظة موافقة نهائية على الموعد الجديد للزيارة.

وكانت السلطات في الأردن منعت طائرة نتنياهو من عبور أجوائها الأسبوع الماضي، بعد إلغاء زيارة ولي العهد الأردني للمسجد الأقصى بسبب خلافات حول الترتيبات الأمنية، وذلك قبل نحو 24 ساعة من زيارة المسؤول الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن نتنياهو كان من المقرر أن يصل إلى دولة الإمارات على متن طائرة فاخرة أرسلت له من أبو ظبي.
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