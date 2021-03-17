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فن

جامدين ومفيش إلا احنا.. نيرمين الفقي تظهر بإطلالة شبابية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:50 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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محمد بدران

شاركت الفنانة نيرمين الفقي، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلقت عليها: "جامدين ومفيش الا احنا"

وظهرت نيرمين الفقي بإطلالة شبابية مرتدية فستانا باللونين الموف والأسود، مزودا بأكمام طويلة واعتمدت على مكياج قوي، وتركت شعرها الويفي منسدلا وارتدت إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة وخاتم ومجموعة أساور.

وتشارك النجمة نرمين الفقي في مسلسل "النمر" مع الفنان محمد إمام، وعدد من لنجوم الفن والمقرر عرضه رمضان القادم.

مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.


جامدين ومفيش إلا احنا.. نيرمين الفقي تظهر بإطلالة شبابية
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