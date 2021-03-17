بايدن: على حاكم نيويورك الاستقالة حال ثبوت اتهامات التحرش الموجهة إليه

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن حاكم نيويورك أندرو كومو إلى تقديم استقالته إذا أكد التحقيق مزاعم سوء السلوك الجنسي ضده، وسط اتهامات للسياسي الديمقراطي البارز بالتحرش الجنسي.





ولدى سؤاله في مقابلة مع قناة "ايه.بي.سي نيوز" الأمريكية عما إذا كان على كومو الاستقالة إذا ثبت التحقيق التهم الموجهة إليه، رد بايدن قائلا "نعم.. وأعتقد أن الأمر قد ينتهي به إلى المحاكمة أيضا".





ومنذ فبراير الماضي، تحدثت 8 سيدات عن تصرفات وتعليقات غير لائقة لكومو، بما في ذلك موظفة سابقة اتهمته بالتحرش بها جسديا في 2020.





في المقابل، يؤكد كومو صاحب الـ63 عاما أن هذه المعلومات هي "ادعاءات كاذبة"، رافضا أي مطالب بالاستقالة.





ودعا حاكم نيويورك الذي يشغل المنصب منذ 10 سنوات إلى انتظار نتائج التحقيقات التي فتحت بعد هذه الشكاوى المتعددة.



