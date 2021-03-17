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مرأة

مع ابن أخيها.. علا الفارس بإطلالة كاجوال على إنستجرام

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:38 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة لمتابعيها وهي تحمل ابن أخيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال وعصرية خطفت بها أنظار متابعيها. 


وظهرت علا الفارس وهي ترتدي توب باللون الرمادي وبأكمام طويلة ، وعليه بنطال جينز باللون الأزرق الثلجي، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وتركت علا الفارس خصلات منسدلة عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت بعض اللمسات الناعمة والمميزة من المكياج، فقد اختارت احمر شفاه باللون الكشميري .

وأبرزت علا الفارس إطلالاتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، واختارت نظارة شمسية باللون الأسود وساعة يد بنفس اللون، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وتنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، وجدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو في البرلمان الأردني بالفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 وممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع والذي مدد بإرادة ملكية ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الثالثة عشرة وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.

وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة؛ والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.




واليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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