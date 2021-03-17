ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحلام تشارك جمهورها صورة جديدة لابنها فاهد: أستودعك الرحمن ولدي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:07 م
صدى البلد
Advertisements
سارة عبد الله
شاركت الفنانة الإماراتية أحلام صورة جديدة لابنها فاهد، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
  

وكتبت الفنانة أحلام: "ما شاء الله ولا قوة إلا بالله.. أستودعك الرحمن حبيبي فاهد ولدي".
 

ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وحصدت عددا كبيرا من التعليقات، متمنين أن يحفظه الله، وأن يمن الله عليه بالسعادة والنجاح.   


جدير بالذكر أن الفنانة أحلام نادرًا ما تشارك صورا خاصة بعائلتها.   


ومن أشهر أغانيها التي تركت بصمة عند جمهورها، تدري ليش، وقول عني ما تقول، والتقل صنعة. 


وشاركت مؤخرًا في العديد من الحفلات والمهرجانات، من أهمها: مهرجانات دبي، ولقبت بملكة الغناء والطرب.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. علاج الانزلاق الغضروفي بطرق مختلفة.. أعراض خفية لمرض السكري

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

سعر ومواصفات سيارات جي ام سي يوكن 2021 في السعودية