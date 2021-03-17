أحلام تشارك جمهورها صورة جديدة لابنها فاهد: أستودعك الرحمن ولدي

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام صورة جديدة لابنها فاهد، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وكتبت الفنانة أحلام: "ما شاء الله ولا قوة إلا بالله.. أستودعك الرحمن حبيبي فاهد ولدي".





ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وحصدت عددا كبيرا من التعليقات، متمنين أن يحفظه الله، وأن يمن الله عليه بالسعادة والنجاح.









جدير بالذكر أن الفنانة أحلام نادرًا ما تشارك صورا خاصة بعائلتها.









ومن أشهر أغانيها التي تركت بصمة عند جمهورها، تدري ليش، وقول عني ما تقول، والتقل صنعة.











وشاركت مؤخرًا في العديد من الحفلات والمهرجانات، من أهمها: مهرجانات دبي، ولقبت بملكة الغناء والطرب.



