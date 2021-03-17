كيا تطرح نسخة كهربائية من تيلورايد

أعلنت شركة كيا عملاق صناعة السيارات الكورية منذ أيام عن طرح موديل EV6 الكهربائي الجديد كليًا المبني على منصة E-GMP المتطورة لمجموعة هيونداي، وقد علمنا أن كيا سجلت 9 أسماء للاستخدام التجاري في موديلاتها الكهربائية القادمة من EV1 إلى EV9.





وتنوي شركة كيا الكورية طرح 11 موديل كهربائي خلال الأعوام الخمسة القادمة، بلغة تصميم مستقبلية جديدة وأحدث التقنيات العصرية للراحة والسلامة من العلامة الكورية.





وقد ظهرت السيارة EV9 في تصميم تخيلي يجمع بينها و بين تيلورايد ونلاحظ التصميم الفريد للمصابيح الأمامية والمصابيح النهارية LED لتيلورايد، مع شبك رمزي صغير كما هو المعتاد في السيارات الكهربائية لعدم الحاجة إليه لتبريد المحرك.





موديل EV9 تحديدًا سيتم بناؤه على تيلورايد وفق تقارير أخيرة، مع استناده إلى نسخة مطولة من المنصة المستخدمة في EV6 الأصغر حجمًا، وانطلاقه بمدى يتعدى 500 كيلومتر لكل شحنة.





قل موقع Chosun Biz الكوري عن مصادر مطلعة بأن المفاوضات مستمرة بين ابل و كيا بِشأن التعاون في مجال تصنيع سيارات كهربائية مستقبلية ذاتية القيادة و ان النفي الرسمي حتي الان مقتصر على تطوير السيارات، وأن الطرفين مستعدين للتعاون في مجالات أخرى .



