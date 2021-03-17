أبطال الشلل الدماغي.. يتحدون الإعاقة ويحلمون بالأولمبياد ..فيديو

وجوه تملؤها العزيمة، على اختلاف اعاقتهم الا انهم اتفقوا على هدف واحد و هو الذهبية، التى هي قيمة للبلد بقدر ما قيمة للاعبين، بين معاناة الإعاقة ومعاناة عدم المساواة بينهم وبين الأسوياء إلا أن العزيمة طرقت أبوابهم منذ بدأ المشوار.

قال الدكتور محمد عبد الرؤوف مدرب منتخب ألعاب القوى البارالمبية إن فريق منتخب القوي يستعد لطوكيو ٢٠٢١، وأعرب عبد الرؤوف أن آمال المنتخب المكون من ٦ لاعبين مصوبة على الدهبية فى كل لعبة.





حيث تتنوع الألعاب لدى المنتخب بين الرمي بالقرص و الوثب والجرى والوثب العالي، وأضاف عبد الرؤوف ان اللاعبين سبق وشاركوا فى الأولمبياد مما يجعلهم ذوى خبرة للوصول للذهبية.





وعلى الرغم من وجود ثلاث لاعبين مصابون بالشلل الدماغي و لاعب مبتور القدم ولاعب لديه شلل فى قدمه، الا أن هؤلاء الابطال لم يتوانوا لحظة عن رفع علم مصر فى المحافل الدولية، مما يجعلهم يبذلون قصاري جهدهم.





وأعرب عبد الرؤوف ان الدعم المادى والمعنوي يكون من وزارة الشباب و الرياضة و اللجنة البارالمبية المصرية، فيما يتم إختيار لاعبي المنتخب وفقا لأرقامهم وسرعاتهم فى كل لعبة.





وأضاف عبد الرؤوف ان وزراة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية موفرة كل الإمكانيات، بدءا من الجهاز الفنى للجهاز الطبي والنفسي وغيرهم.