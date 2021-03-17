محافظ كفرالشيخ يتفقد قرية برمبال بمطوبس ضمن حياة كريمة .. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عددًا من المنشآت الخدمية التابعة لمركز ومدينة مطوبس، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، وجمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.





وشملت جولةمحافظ كفرالشيخ، تفقد عدد من المواقع التي سيقام عليها مشروعات خدمية بقرية برمبال منها إنشاء مجمع خدمي ليضم"وحدة محلية، و مكتب توثيق، وتأمينات، وضرائب عقارية، وماكينات صرف ATM، وكذا إنشاء وتطوير المدارس لكافة المراحل التعليمية، والمعهد الديني.





وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم تطوير شبكة مياه الشرب، والكهرباء، ومد خط الغاز الطبيعي، وتطوير وتحسين خطوط الاتصالات، ومد خطوط فايبر لخدمة التحول الرقمى، فضلًا عن تكاسي وتبطين ترع برمبال الخليج، وأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بشوارع القرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" .