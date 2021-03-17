ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حجز محاكمة محمد إبراهيم سليمان في بوابات أرض الجولف للحكم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:21 م
ابراهيم سليمان
ابراهيم سليمان
Advertisements
رامى المهدى
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء حجز محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 آخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، في قضية تربح، تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التي يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها لجلسة 14 إبريل للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة و هثيم محمود وامانة سر وائل عبد المقصود و شريف محمد

وكشف أمر الإحالة أنه في غضون عام 2003 وحتى عام 2020، وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة، لجعلها منطقة مغلقة على سكانها الذين من بينهم هو وأسرته، بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة، وكانت تكلفة تلك البوابات والأسوار قرابة 3 ملايين جنيه بالإضافة لعمليات صيانة الطرق والإنارة واستهلاك الكهرباء لذات البوابات والأسوار والطرق، حولها طوال السنوات السابقة وحتى عام 2020 بما يقارب 13 مليونا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جنايات القاهرة تحاكم صيدلياً استولى على أموال التأمين

الجنايات تحجز إعادة محاكمة متهم في قضية عنف الظاهر للحكم

حجز محاكمة 9 متهمين في قضية داعش التجمع للحكم لجلسة 12 أبريل

حجز إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف المرج للحكم 3 مارس

تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان في قضية "بوابات أرض الجولف" إلى 17 مارس

جولة لمسئولي «الإسكان» بمشروعات 6 أكتوبر ووضع حجر أساس مستشفى طوارئ بالمدينة

ترشيحاتنا

بعد اقتحام قصرالمعاشيق.. السعودية تدعو لاجتماع طارئ في الرياض

خبراء الصحة العالمية يؤكدون فعالية لقاح جونسون آند جونسون ضد تحورات كورونا

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بمنح هدايا للعاملين بالدولة

مع تخوفات من زيادة إصابات كورونا.. هل تلغي الحكومة الفصل الدراسي الثاني

جمال الحاجي: فوز كينشاسا انطلاقة للأهلي.. والزمالك يعيش حالة فنية سيئة

وفاة رضا حميدة نجم الزمالك السابق في منزله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة مبهجة.. مي سليم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

طريقة تحضير مشروب الفرابتشينو المثلج .. خطوة بخطوة

بـ الكاجوال.. هبة مجدي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام