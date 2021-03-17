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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يشن هجوما حادا على الصين وكوريا الشمالية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:36 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، إن الصين تتصرف بعدوانية وقمعية، واتهم كوريا الشمالية بارتكاب "انتهاكات منهجية وواسعة النطاق" ضد شعبها.


وبحسب "رويترز" البريطانية، كشفت تصريحات بلينكين انقساما في مقاربات واشنطن تجاه الصين وكوريا الشمالية، حيث ضغطت علنا ​​على كوريا الجنوبية لتوحيد الجهود لإبقاء بكين تحت السيطرة، وشددت على ضرورة الدفاع عن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.


كان بلينكين يزور اليابان وكوريا الجنوبية إلى جانب وزير الدفاع لويد أوستن، في أول رحلة خارجية قام بها أعضاء رفيعو المستوى في إدارة الرئيس جو بايدن بهدف إعادة بناء التحالفات الأمريكية في آسيا.


في محادثات مع وزير خارجية كوريا الجنوبية تشونج إيوي يونج في سيول، قال بلينكين إن الصين تستخدم "الإكراه والعدوان"، مشيرًا إلى أفعالها تجاه تايوان وهونج كونج وفي بحر الصين الشرقي والجنوبي المتنازع عليهما.


أصبحت مطالبات الصين الإقليمية الواسعة في بحر الصين الجنوبي والشرقي، التي تتنازع عليها اليابان ودول آسيوية أخرى، قضية ذات أولوية في العلاقات المتزايدة التوتر بين واشنطن وبكين.


دفعت مزاعم بكين اليابان إلى السعي إلى إقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة، لكن التنافس الصيني الأمريكي يشكل تحديًا لسيول، التي ليست حريصة على استفزاز الصين، أكبر شريك اقتصادي لها وحليف لكوريا الشمالية.


وكان البيت الأبيض أعلن قبل أيام أنه مسؤولي إدارة بايدن حاولوا التواصل مع كوريا الشمالية لكنهم لم يتلقوا ردًا، وأن هناك الكثير من القنوات يمكن سلكها.
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