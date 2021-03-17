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تعليم

آثار القاهرة : إعلان نتائج امتحانات هذه الفرق ..اليوم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:39 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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احمد الشاهد _ مريم عزت


أعلنت كلية الآثار بجامعة القاهرة عن باقي نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الثالثة لمرحلة البكالوريوس .

وقد أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة عن إعلان النتائج لطلاب قسم الاثار الإسلامية ، وطلاب الفرقة الثالثة قسم ترميم شعبة معماري .

وأوضح ، أنه بذلك اكتمل إعلان كافة نتائج الفرق الأولى و الثالثة لمرحلة البكالوريوس ، كما أنه جاري إعلان باقي النتائج  بعد اكتمال امتحانات السنوات الدراسية ورصد نتائجها .


وأشار إلى أنه تم استكمال امتحانات طلاب البكالوريوس والدراسات العليا مرحلة الدبلومات لافتًا إلى أنه تم الإعلان  بالأمس عن نتائج برامج الدكتوراة والماجستير كافةتخصصات الآثار .

وأكد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وعمل التعقيمات اللازمة وتحقيق تلتباعد الاجتماعي بين الطلاب خلال امتحانات اليوم .
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