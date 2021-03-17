آثار القاهرة : إعلان نتائج امتحانات هذه الفرق ..اليوم









أعلنت كلية الآثار بجامعة القاهرة عن باقي نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الثالثة لمرحلة البكالوريوس .





وقد أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة عن إعلان النتائج لطلاب قسم الاثار الإسلامية ، وطلاب الفرقة الثالثة قسم ترميم شعبة معماري .





وأوضح ، أنه بذلك اكتمل إعلان كافة نتائج الفرق الأولى و الثالثة لمرحلة البكالوريوس ، كما أنه جاري إعلان باقي النتائج بعد اكتمال امتحانات السنوات الدراسية ورصد نتائجها .









وأشار إلى أنه تم استكمال امتحانات طلاب البكالوريوس والدراسات العليا مرحلة الدبلومات لافتًا إلى أنه تم الإعلان بالأمس عن نتائج برامج الدكتوراة والماجستير كافةتخصصات الآثار .





وأكد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وعمل التعقيمات اللازمة وتحقيق تلتباعد الاجتماعي بين الطلاب خلال امتحانات اليوم .