مديرة مستشفي عزل تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

قالت الدكتورة هالة سويد مدير مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، والذي تم تحويله إلى مستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا، ان هناك زيادة في اعداد مصابي فيروس كورونا في الفترة الحالية بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، منوهة إلى أنه لا توجد حتى الآن أي معلومات عن موجة ثالثة.





وأضافت مديرة مستشفي العزل في تصريحات لـ"صدي البلد" أن اعراض الإصابة لا تزال مستمرة وبنفس الحدة، مشيرة الى ان الاعداد في زيادة.





وأوضحت أنه توجد أعراض كثيرة للإصابة ولم الأمر يقف عند الاعراض المعروفة والأعراض الجديدة هي صداع وآلام العظام و العضلات و المفاصل و فقدان حاستي الشم والتذوق وآلام بالبطن وقيء مستمر وإسهال حاد ونهجان وكحة مستمرة ونقص الاوكسجين وآلام بالصدر.





وتابعت ، أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ومن المحتمل أن يكون الطفل حاملا للفيروس ولا تظهر عليه أي أعراض، ولكن بعض الحالات يظهر عليها الأعراض، منوهة بأنه لابد من الحفاظ على الاجراءات الاحترازية للاشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة وكبار السن.





وشددت مديرة مستشفي العزل علي ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني من مشاكل صحية مثل السخونة والرشح أو ما يشبه أعراض البرد.