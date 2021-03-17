ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مديرة مستشفي عزل تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:32 م
كورونا
كورونا
Advertisements
حسام الفقي
قالت الدكتورة هالة سويد مدير مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، والذي تم تحويله إلى مستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا، ان هناك زيادة في اعداد مصابي فيروس كورونا في الفترة الحالية بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، منوهة إلى أنه لا توجد حتى الآن أي معلومات عن موجة ثالثة.

وأضافت مديرة مستشفي العزل في تصريحات لـ"صدي البلد" أن اعراض الإصابة لا تزال مستمرة وبنفس الحدة، مشيرة الى ان الاعداد في زيادة.

وأوضحت أنه توجد أعراض كثيرة للإصابة ولم الأمر يقف عند الاعراض المعروفة والأعراض الجديدة هي صداع  وآلام العظام و العضلات و المفاصل و فقدان حاستي الشم والتذوق وآلام بالبطن وقيء مستمر وإسهال حاد  ونهجان وكحة مستمرة  ونقص الاوكسجين وآلام بالصدر.

وتابعت ، أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ومن المحتمل أن يكون الطفل حاملا للفيروس ولا تظهر عليه أي أعراض، ولكن بعض الحالات يظهر عليها الأعراض، منوهة بأنه لابد من الحفاظ على الاجراءات الاحترازية للاشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة وكبار السن.

وشددت مديرة مستشفي العزل علي ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني من مشاكل صحية مثل السخونة والرشح أو ما يشبه أعراض البرد.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ماذا فعل مستشفى عزل عين شمس لحماية العاملين ؟.. المدير يجيب

إجراءات جامعة عين شمس لحماية العاملين بـ العزل.. منحهم إجازة بالتبادل على دفعتين.. مناوبة بين الأطباء باستمرار.. ومسحة عند الدخول أو الخروج من المستشفى

سببان رئيسيان وراء انخفاض أعداد مصابي كورونا بمصر

مدير مستشفى عزل يكشف توقعاته لـ موجة كورونا الثالثة في مصر

أستاذ مناعة: إجازة نصف العام قللت من انتشار كورونا

مدير مستشفى عزل يكشف توقعاته لـ موجة كورونا الثالثة في مصر.. وسببان رئيسيان وراء انخفاض أعداد مصابي كورونا بمصر

ترشيحاتنا

خالد الغندور يشيد بـ الأهلي وموسيماني عقب ثلاثية الفريق أمام فيتا كلوب

طلعات جوية للطيران السعودي فوق البحر المتوسط .. ماذا يحدث؟

إصابة رمضان صبحي.. واللاعب خارج حسابات منتخب مصر

شغب جماهير الزمالك والخطيب يصافح لاعبات الأبيض.. ملخص تتويج سيدات الأهلي بكأس مصر لليد

تقارير: ليفربول يضحي بمهاجمه لـ دورتموند للتعاقد مع هالاند

بالتزامن مع الفصل الدراسي الثاني.. الحكومة تكشف استعدادتها لمواجهة كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد الردة

بعد تصدرها تريند.. إطلالات تكشف عن أنوثة عبير صبري

بدون مسحة أو تحليل .. كيف يكتشف الكلاب مصابي كورونا خلال دقيقة؟