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تعليم

جامعة بنها تحصل على تجديد شهادة الأيزو 9001 – 2015 ..شاهد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:05 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها عن توصية شركة AGA التابعة لشركة سوكوتيك الفرنسية المانحة لشهادة الجودة  بإستمرار شهادة الأيزو الحاصل عليها النظام الإدارى للجامعة بعدما خضعت إدارات الجامعة لعملية مراجعة لنظام إدارة الجودة بها وفقا للمواصفة القياسية أيزو 9001/2015 من الشركة المانحة للشهادة، وتعد هذه الزيارة هي الاولى  لمتابعة ومراجعة نظام الجودة بالجامعة التى حصلت شهادة الأيزو فى مارس 2020.

وأعرب الجيزاوي عن سعادته بهذا النجاح الذي جاء انعكاسا للأداء المتميز، وتطبيقا لمعايير نظم الجودة الشاملة على مستوى إدارات الجامعة بما يتماشى مع توجهات الجامعة نحو الاهتمام بمنسوبى الجامعة وبالجمهور الخارجي وتقديم أفضل الخدمات لهم، وقدم القائم بأعمال رئيس الجامعة التهنئة لجميع قيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بهذه المناسبة.

وأشار القائم بأعمال رئيس الجامعة إلى أن التوصية بإستمرارية شهادة الأيزو 9001 - 2015 يؤكد تميز الجامعة في تطبيق المعايير الدولية للجودة، موضحا أن الجامعة تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الدولة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة.

من جانبه قال الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية أن المساهمة الفعالة فى اجتياز المراجعة السنوية للشهادة تأتي في إطار التعاون الإيجابي بين كل إدارات الجامعة متمنيا لهم التوفيق والريادة على مستوى الجامعات المحلية والدولية ، كما أكد على الإستمرار في تحسين الأداء والمحافظة عليه لإرضاء متطلبات العملاء بشكل إحترافي ومتميز.

جامعة بنها تحصل على تجديد شهادة الأيزو 9001 – 2015 ..شاهد
جامعة بنها تحصل على تجديد شهادة الأيزو 9001 – 2015 ..شاهد
جامعة بنها تحصل على تجديد شهادة الأيزو 9001 – 2015 ..شاهد
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