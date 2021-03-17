ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة بنها تستقبل الزيارة السنوية لفريق التقييم لنظام الجودة الإدارية .. فيديو وصور

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:12 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة فريق التقييم لنظام الجودة (إيزو 9001 لسنة 2015) من مؤسسة AGA  التابعة لشركة سوكوتيك الفرنسية المانحة لشهادة الجودة لجامعة بنها.

ضم فريق الجودة الإدارية كل من اللواء المهندس أحمد عثمان رئيس فريق المراجعين ، والدكتور المهندس عمرو عثمان ، والدكتورة منال درويش أعضاء فريق المراجعة ، وبحضور  أيمن بيومي القائم بأعمال أمين عام الجامعة ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية وفاتن خربوش أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وفريق الجودة بالجامعة.
 
وقال الدكتور عبد القادر عبد الكريم، إن الزيارة هي زيارة المراجعة السنوية لتقييم أداء منظومة الجودة بالجامعة وللوقوف على مدى تطبيق إدارات الجامعة  للإجراءات الموثقة في نظام الجودة ومدى تحقيق أهداف الجودة .
وأضاف عبد الكريم أن زيارة المراجعة تنتهي بعقد لقاء ختامي يقوم رئيس المراجعين فيه بعرض نتائج الزيارة .

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوى على أن إدارات الجامعة قد تم إعدادهم جيدا استعدادا لزيارة المراجعة الخارجية حرصا على استمرارية حصول الجامعة على شهادة الأيزو ٩٠٠١_ ٢٠١٥ الممنوحة للجامعة ، وقد بدأ فريق المراجعين البدء فى فعاليات المراجعة  بعمل جولة تفقدية  لمكاتب إدارات الجامعة  ثم البدء فى عمليات المراجعة لنظام الجودة حسب الجدول الزمني المحدد سابقا.
جامعة بنها تستقبل الزيارة السنوية لفريق التقييم لنظام الجودة الإدارية .. فيديو وصور
جامعة بنها تستقبل الزيارة السنوية لفريق التقييم لنظام الجودة الإدارية .. فيديو وصور
جامعة بنها تستقبل الزيارة السنوية لفريق التقييم لنظام الجودة الإدارية .. فيديو وصور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. فريق محاكاة يزور تمريض بنها استعدادا لتجديد الاعتماد الأكاديمي

جامعة بنها: تقديم كافة أنواع الدعم للكليات لاستكمال نظم الجودة والاعتماد.. صور

"وطنى فى قلبى".. مبادرة لإبراز انجازات الدولة بمدارس القليوبية

لمتابعة أعمال التجديدات والصيانة.. القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد عددا من منشآت الجامعة.. صور

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد سير العمل بالإدارات "صور"

إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها تعلن الطوارئ استعدادا للامتحانات

ترشيحاتنا

مقترحان .. تفاصيل جديدة فى اجتماع اتحاد الكرة بأندية الدورى

التأمين الاجتماعي تكشف حيثيات زيادة المعاشات 13٪ مقارنة بالعام المالي السابق

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم.. آخر تحديث

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

بشرى سارة للأطفال.. بدء تجارب لقاح كورونا من سن 6 أشهر حتى 12 عاما

في ذكرى ميلاده .. قصة وفاة صلاح منصور المأساوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

سعر ومواصفات سيارات جي ام سي يوكن 2021 في السعودية

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور