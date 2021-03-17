جامعة بنها تستقبل الزيارة السنوية لفريق التقييم لنظام الجودة الإدارية .. فيديو وصور



وقال الدكتور عبد القادر عبد الكريم، إن الزيارة هي زيارة المراجعة السنوية لتقييم أداء منظومة الجودة بالجامعة وللوقوف على مدى تطبيق إدارات الجامعة للإجراءات الموثقة في نظام الجودة ومدى تحقيق أهداف الجودة .

وأضاف عبد الكريم أن زيارة المراجعة تنتهي بعقد لقاء ختامي يقوم رئيس المراجعين فيه بعرض نتائج الزيارة .



من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوى على أن إدارات الجامعة قد تم إعدادهم جيدا استعدادا لزيارة المراجعة الخارجية حرصا على استمرارية حصول الجامعة على شهادة الأيزو ٩٠٠١_ ٢٠١٥ الممنوحة للجامعة ، وقد بدأ فريق المراجعين البدء فى فعاليات المراجعة بعمل جولة تفقدية لمكاتب إدارات الجامعة ثم البدء فى عمليات المراجعة لنظام الجودة حسب الجدول الزمني المحدد سابقا.

ضم فريق الجودة الإدارية كل من اللواء المهندس أحمد عثمان رئيس فريق المراجعين ، والدكتور المهندس عمرو عثمان ، والدكتورة منال درويش أعضاء فريق المراجعة ، وبحضور أيمن بيومي القائم بأعمال أمين عام الجامعة ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية وفاتن خربوش أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق الجودة بالجامعة.