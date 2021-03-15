من دورها المجتمعي.. جامعة بنها تطلق قوافل طبية وبيطرية لـ كفر شكر



وجاءت القوافل برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبحضور الدكتورة نرمين عدلي وكيلة كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد محفوظ وكيل كلية الطب البيطرى وبمشاركة أطباء وأساتذة الكليتين.



وقال الدكتور جمال سوسة ، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، إن استمرارية إطلاق الجامعة الطبية والبيطرية والزراعية يأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين في كافة المجالات وذلك لتقديم خدمات للقرى الأكثر كثافة سكانية والأكثر احتياجا ، مما يساهم في تأكيد الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة لرفع العبء عن كاهل مواطني القليوبية .



وأضافت الدكتورة نرمين عدلي ، ان القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب البشري في تخصصات الباطنة والاطفال ، بالاضافه الى قياس السكر والضغط للمرضى وتم الكشف على المرضى وتوزيع العلاج لهم بالمجان مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء القافلة.



من جانبه أكد الدكتور محمد محفوظ ، وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، انه تم الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد كبير من الحالات البيطرية، بالإضافة إلى قطعان من الدواجن خلال فاعليات القافلة البيطرية.

