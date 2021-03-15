استجابة لـ صدى البلد .. شاهد| حملة لرفع القمامة بمنطقة القطاوى بشبرا الخيمة



من جانبه، قال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة تكثيف حملات النظافة يوميا على كافة مناطق الحى ورفعها ، حفاظا على صحة المواطنين خاصة فى ظل الظروف الحالية واجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.



وكانت حالة من الغضب قد سادت بين أهالى عزبة منصور القطاوي فى منطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بسبب تضررهم من انتشار تلال القمامة، خوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.



ويقول المواطن حسام الدين محمود، فى استغاثته إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعانى من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتنا، حيث تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت.



وأَضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو لدى للسكان، مع العلم أننا ندفع رسوم نظافة باستمرار، فأين هي النظافة؟ لذلك يجب عليكم نظافة المكان.



وأوضح: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، والمسئولون هنا لا عين ترى ولا أذن تسمع سواء من وحدة محلية أو صحية".



وناشد الأهالي عبر "صدى البلد"، المسئولين التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.

