الأرز بـ 6 و السكر بـ 9 جنيهات .. تعرف على أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة

طرحت منافذ وزارة الزراعة تخفيضات علي جميع المنتجات استعدادا لرمضان ، كما تسعى الوزارة إلي توفير منافذ أخرى لتصل إلي جميع المحافظات علي مستوى الجمهورية.





وفي هذا الصدد، يقول أحمد فتحي مدير تسويق منافذ وزارة الزراعة، إن الوزارة طرحت ياميش رمضان وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بتخفيضات تتراوح من ٢٠ لـ ٣٠ % ، وذلك استعدادا لقدوم شهر رمضان .







وأضاف " فتحي" في تصريحات ل " صدى البلد" أن سعر لتر الزيت يتراوح من ١٥ ل ١٨ جنيها ، وكيلو السكر ب 9 جنيهات ، بينما كيلو الأرز ب 6 جنيهات ، وكيلو العدس ب 16 جنيها ، والدقيق ب 9 جنيهات .





وأشار إلي أن كيلو الزبدة يبدأ من 45 جنيها ليصل إلي 100جنيه على حسب نوعها ، أما سعر كيلو الفول البلدى ب 18جنيها.





وأوضح " مدير تسويق منافذ وزارة الزراعة " أن لديهم أجود أنواع عسل النحل ، منوها إلي أن كيلو عسل زهرة البرسيم 30 جنيها ، وعسل زهرة الموالح 35 جنيها ، أما العسل الصحراوى 130جنيها ، بينما يصل سعر عسل السدر الجبلى ب 500 جنيه ، لافتا إلي أن سعر كيلو المربي يبدأ من ٣٠ جنيها.