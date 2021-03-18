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ضياء رشوان: 11 صحفيا فقط محبوسون على ذمة القضايا .. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 12:19 ص
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
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البهى عمرو
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن لم يستغل الإفراج عن الصحفيين، من أجل الانتخابات، موضحًا أن النيابة العامة أو القضاء المختص، هم من لهم السلطة فى الإفراج وليس نقيب الصحفيين.

وأضاف نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن من يقول أنه إفرج عن الصحفيين يعتبر اعتدى على السلطة القضائية.

ولفت نقيب الصحفيين إلى أن كل ما كتبه قبل الإفراج عن بعض الزملاء الصحفيين " أخبار سارة"، موضحًا أنه بالمتابعة القانونية كان الزملاء معروضون على النيابة و الأوراق كانت تشير إلى أنه سيتم الإفراج عنهم. 

وأشار إلى أنه يفكر طوال الوقت فى الزميل وأسرته، ولا يفكر فى الشو.

وأوضح أن هناك 11 صحفيا محبوسا على ذمة القضايا، ويتم التواصل مع أسرهم بشكل مستمر والنقابة تحضر الجلسات. 

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