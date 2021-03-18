ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ضياء رشوان: نحتاج لضخ دماء جديدة بالصحف القومية

الخميس 18/مارس/2021 - 01:06 م
ضياء رشوان نقيب الصحففين
ضياء رشوان نقيب الصحففين
Advertisements
البهى عمرو
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن الفترة الأخيرة شهدت مشكلة كبيرة وهو الاستغناء عن المتدربين بالصحف القومية، ولكن بعد تواصل مع الحكومة تم التوصل لـتجميع البيانات الخاصة بالمتدربين بالصحف القومية.

وأضاف نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هؤلاء الزملاء أصبح لهم حق التعيين.

ولفت نقيب الصحفيين، إلى أن الصحافة القومية أصبحت تشيخ، والشباب أصبح غير موجود فى الصحافة القومية ونحتاج لضخ دماء جديدة.

وأشار إلى أن لجنة القيد الأخيرة منها 10% من الصحف القومية و90% من الصحف الخاصة.

وأوضح أن الموضوع يحتاج دفع من الهيئة الوطنية للصحافة، ومن الحكومة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

استقلال الصحافة تطالب ضياء رشوان بإنهاء ملف التأمينات للعاملين بالصحف المتعثرة

ضياء رشوان ناعيا عباس الطرابيلي: ساهم في الدفاع عن المهنة ورفع شأنها

دعم كبير من الرئيس للصحافة.. ضياء رشوان: تم إغلاق 5 صحف فى الفترة الماضية

ترشيحاتنا

إعلان مهم من السودان: الرباعي الدولي يبدي موافقته على التوسط لحل أزمة سد النهضة

بينهما مكة والمدينة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم في عدة مناطق بالمملكة

تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

أمن الدولة تحيل مسئولين بوزارة البيئة وشركة حديد وأسمنت شهيرة للجنايات

السعودية.. لا تعارض بين لقاح كورونا والأنشطة اليومية خاصة الرياضة

بعد إصابته مع بيراميدز.. قرار جديد من البدري بشأن رمضان صبحي مع منتخب مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تطرح أيجو إكس برولوج الاختبارية.. صور

هيونداي تطرح توسان 2022 الشكل الجديد هايبرد.. صور

أنقذته من الانتحار وبعد أيام أنهى حياتها بـ 10 طعنات .. تفاصيل