ضياء رشوان: نحتاج لضخ دماء جديدة بالصحف القومية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن الفترة الأخيرة شهدت مشكلة كبيرة وهو الاستغناء عن المتدربين بالصحف القومية، ولكن بعد تواصل مع الحكومة تم التوصل لـتجميع البيانات الخاصة بالمتدربين بالصحف القومية.





وأضاف نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هؤلاء الزملاء أصبح لهم حق التعيين.





ولفت نقيب الصحفيين، إلى أن الصحافة القومية أصبحت تشيخ، والشباب أصبح غير موجود فى الصحافة القومية ونحتاج لضخ دماء جديدة.





وأشار إلى أن لجنة القيد الأخيرة منها 10% من الصحف القومية و90% من الصحف الخاصة.



