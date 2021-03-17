تاج الدين يكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثالثة من فيروس كورونا .. شاهد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشؤؤون الصحية، إن هناك زيادة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأن هذه الزيادة ما هي إلا تذبذب، وليس بداية لموجة ثالثة من كورونا .

وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية " إم سي مصر ": "الموجة الثالثة من كورونا لم تبدأ بعد في مصر، معقبًا "ومفيش أي حاجة تدل على وجودها".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للصحة، أن الحالة التصاعدية الواضحة في حالات الإصابة، تعني أن سيكون هناك زيادة في الأعداد يوميًا بالتدرج، مؤكدًا أن أعراض كورونا لم تتغير ولم تزيد.

وأكد تاج الدين، أن الغالبية العُظمى من حالات الإصابة بالفيروس ، هي حالات بسيطة أو متوسطة، ولكن هناك بعض الحالات الشدية التي تلجأ للدخول إلى الرعاية الصحية المركزة، وقد تحتاج إلى التنفس الصناعي سواء كان تناقلي أو غير تناقلي.