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6 وسائل ضرورية.. جمال شعبان يقدم روشتة للوقاية من الإصابة بـ كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 04:23 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
يخشي الكثيرون من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد و بالأخص بعد زيادة الأعداد خلال الأيام الماضية، لذا قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، بعض النصائح التي يجب أتباعها خلال الفترة القادمة.

وكشف جمال شعبان في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعض الوسائل لزيادة المناعة ضد فيروس كورونا، وهي:
-تجنب الإجهاد لتفادي أرتفاع هورمون الكورتيزول الذي يزيد الالتهاب 
-ضرورة فيتامين "د" الذي يوجد في البيض والسمك مع التعرض للشمس وأحيانا أقراص  تحت إشراف طبي 
-تجنب الكحوليات 
-الامتناع عن التدخين 
-ممارسة الرياضة 
-النوم لفترات كافية

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