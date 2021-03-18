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أخبار العالم

بعد رفع الطوارئ بشواطئ البحر المتوسط.. إسرائيل تعلن خطوة جديدة

الخميس 18/مارس/2021 - 08:54 ص
إسرائيل ترفع الطوارئ
إسرائيل ترفع الطوارئ بشواطئ البحر المتوسط
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، قررت رفع حالة الطوارئ عن شواطئ البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل.
 
ووفقًا للصحيفة العبرية، بعد حوالي شهر من بدء التلوث النفطي الذي ضرب شواطئ إسرائيل، تقرر مساء اليوم رفع حالة الطوارئ والعودة للروتين الطبيعي.
 
وأشارت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية إلى أنه حتى الآن تم إخلاء أكثر من 750 طنًا من مخلفات القطران من الشواطئ، والتي تشكل أكثر من 83٪ من النفايات، من خلال الذراع التنفيذية للوزارة.
 
يُشار إلى أن سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية قالت "من بين 190 كيلومترًا من الشواطئ في إسرائيل، ضربت الكارثة البيئية 170 كيلومترا، أي بنسبة حوالي 90%".
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