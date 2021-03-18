من سن 20 لـ 40 سنة .. توقعات صادمة بشأن سرطان القولون

أعلن الدكتور هانى حسين مدير عام مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، عن طرق الكشف المبكر عن سرطان القولون، حيث أنها تتم عن طريق عمل منظار قولون كل خمس سنوات من بداية سن الخمسين أو إذا كان هناك تاريخ مرضي في أقارب من الدرجة الأولى مصابين بسرطان القولون يتم البدء بالكشف المبكر بصفة مستمرة.





وأضاف الدكتور هانى حسين، أنه توجد عدة خطوات هامة لتجنب الإصابة بسرطان القولون، أهما ضرورة ممارسة الرياضة الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة التقليل في اللحوم الحمراء، والإبتعاد عن اللحوم المصنعة، وضرورة الإقلاع عن التدخين، مؤكدًا على أن نسبة حدوث المرض قديمًا كانت من عمر الستين عامًا، وخلال الفترة الحالية نسبة حدوث من سن 40 الي 60 سنة، والمتوقع في المستقبل نسبة حدوث من 20 حتي 40 عاما.





وأوضح الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، أنه نجحت المستشفي مؤخرًا فى التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كاول مستشفي فى الصعيد تسجل فى منظومة التأمين الصحى الشامل التى ستخدم شريحة كبيرة من المواطنين فى محافظات الصعيد، وتعتبر محافظة الاقصر من المحافظات التى اختيرت لتطبق بها المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والذى سينعكس ايجابيا على عمل المنظومة الطبية فى المحافظة.



