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رياضة

معشوق الزملكاوية.. فرجاني ساسي يحتفل بعيد ميلاده الـ 29

الخميس 18/مارس/2021 - 11:15 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
يحتفل، اليوم، الخميس، النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك، بعيد ميلاده الـ 29.

وولد فرجاني ساسي في 18 مارس عام 1992، بمدينة أريانه التونسية وبدأ مسيرته الاحترافية باللعب في نادي الصفاقسي التونسي في عام 2011، قبل أن يحترف في ميتز الفرنسي في عام 2015، ثم عاد بعدها بموسم وحيد إلى تونس عبر بوابة الترجي، الذي لعب له موسيمن.

وانتقل فرجاني ساسي إلى النصر السعودي 2017 - 2018 ولعب في صفوفه موسما واحد، لينضم إلى القلعة البيضاء، ويصبح معشوق الزمالكاوية الأول.

ساسي اصبح مايسترو نادي الزمالك وعشقته الجماهير سريعا، بسبب طريقة لعبه، وتمريراته الساحرة، وقيادة الفريق في التحول من الدفاع إلى الهجوم بشكل مميز، وتكوين ثنائية رائعة مع طارق حامد في منتصف الملعب.

خاض ساسي 88 مباراة بقميص الزمالك في مختلف المسابقات، سجل خلالهما 14 هدفا، وصنع 15 آخرين.

على الصعيد الدولي، نال فرجاني ساسي شرف تمثيل منتخب تونس في كأس العالم 2018، وسجل هدفا في شباك إنجلترا من ركلة جزاء.
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