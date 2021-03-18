بعد 12 عاما.. فيل يتعرف على طبيبه المعالج

وأفادت الصحيفة، أنه عثر على الفيل وهو يكافح الموت عبر الغابات في رايونج شرق تايلاند، حيث كانت يعاني من داء المثقبيات القاتل وهي حالة طفيلية تُعرف أيضًا باسم مرض النوم.





وأوضح التقرير أن الدكتور باتارابول كان يعالج الفيل الكبير والذى كان على وشك الموت ويعانى من الحمى وفقدان الشهية وانتفاخ الوجه والرقبة والمعدة، وكما كان يعانى بلاي تانج من التهاب في العين وتيبس في الساقين والظهر وفقر الدم.



ونقل الحيوان الضعيف إلى إحدى الجمعيات لعلاج الحيوانات الأليفة في مقاطعة لامبانج لتتم معالجته من قبل موظفين من إدارة الحدائق الوطنية والحياة البرية والحفاظ على النباتات وأطلق سراحه بعد عدة أشهر بعد تعافيه.





كما أن في وقت سابق من هذا الشهر، كان الدكتور باتارابول يقوم بدوريات في المنطقة عندما قال إنه تعرف على الصوت المميز للفيل الذي واجهه قبل 12 عامًا ولقد أشار إلى الفيل الذي مد جذعه لتحيته والتواصل معه لما يُعتقد أنه المرة الأولى منذ أكثرمن عقد، فيما أن الطبيب متأكد أنه تعرف عليه بعد تلك الفترة من الزمن وقال الدكتور باتارابول: "أتذكر الصوت بوضوح شديد ضوضاء "بلاي تانج" فريدة جدًا.



عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا عن فيل يتعرف على طبيبه المعالج بعد 12 عاما، حيث كان مشهد مؤثر وثقته الكاميرات، استطاع خلاله فيل بري التعرف على الطبيب البيطري الذي عالجه منذ 12 عامًا حيث مد الفيل المسمى "بلاي تانج" جذعه ليلمس يد الطبيب باتارابول مانيون خلال لقاء جاء بالصدفة الشهر الحالي، وفقا لما ورد في جريدة الديلى ميل البريطانية.