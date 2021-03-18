القبض على المتهمين بإشعال حريق بـ مول تجاري في العتبة

نجحت وزارة الداخلية، في القبض على المتهمين بإشعال حريق في أحد المولات التجارية في ميدان العتبة.





كانت الداخلية تلقت بلاغًا بنشوب حريقين في مول تجاري بميدان العتبة، أسفر الأول عن حدوث تلفيات عبارة عن تفحم محتویات 3 مخازن بالطابق الثاني بمساحة 100 متر، وامتداد ألسنة اللهب إلى مخازن أخرى، بينما تسبب الحريق الثاني في حدوث تفحم للمكتب الإداري، ومكتب آخر بجواره، إضافة إلى كسر خزينة وسرقة أخرى.





وبعد تشكيل فريق بحث وإجراء التحريات، توصلت الشرطة إلى أن مرتكبي الواقعة 3 عمال يعملون بالمول.





تم القبض على المتهمين، واعترفوا بالواقعة وأرشدوا عن حقيبة بداخلها 222 ألف جنيه من متحصلات سرقة المول، مؤكدين أنهم سرقوا المول، وأشعلوا النيران لإخفاء جريمة السرقة.





وأكد عدد من ملاك المحلات بالمول التجاري أن الشرطة تواصلت معهم بعد الواقعة، وتمكنت من القبض على المتهمين في أقل من 12 ساعة، موجهين الشكر إلى وزارة الداخلية على جهودها لضبط المتهمين.