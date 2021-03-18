ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرار سعودي عاجل بسحب دواء من الأسواق

الخميس 18/مارس/2021 - 09:01 م
هيئة الغذاء والدواء
هيئة الغذاء والدواء
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تعليق تسجيل وسحب مستحضر ( PANTOL 20 mg enteric-coated tablet ) المسجل بالهيئة برقم (5-809-14)، وتعليق تسجيل وسحب مستحضر (PANTOL 40 mg enteric-coated tablet ) لرقمي التسجيل (7-809-14) و (6-809-14).


وأشارت الهيئة إلى أن المستحضرين تم سحب وتعليق تسجيلهما لعدم تكافؤهما حيويًا مع المستحضر المرجعي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية. 


وتابعت "الهيئة" أن التكافؤ الحيوي عبارة عن دراسات يتم إجراؤها وفق معايير علمية متعارف عليها دوليًا للتحقق من عدم وجود أي اختلافات بين المستحضر الجنيس (المماثل) والمستحضر المبتكر (المرجعي) من حيث الفعالية والامتصاص عند استخدامها بنفس الجرعة.


وخاطبت الهيئة الجهات الصحية لسحب المستحضر حال توفره لديهم، كما خاطبت الشركة المسوقة لسحبه من جميع الجهات المستفيدة، داعية مستخدمي الدواء إلى مراجعة أطبائهم.


وجاء تعميم الهيئة بناءً على قرار لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها بالهيئة رقم (9/1062/sfda/42) القاضي بتعليق تسجيل وسحب المستحضر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الغذاء والدواء السعودية تصدر بيانا بشأن سحب بعض المستحضرات الصيدلانية بالمملكة

في السعودية.. قرار بإلزام الصيدليات بتوفير مخزون دائم لـ6 أشهر

ابحثوا عن البديل.. الغذاء والدواء السعودية تحذر من هذا العقار

هيئة الدواء تطلق مبادرة لدعم صادرات مصر من المستحضرات والمستلزمات الطبية

السعودية: نقيّم 4 لقاحات وسنعلنها في حال الموافقة عليها

السعودية تسجل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

تهدد مصالح دولتي المصب.. أول رد من الخارجية على تصريحات إثيوبيا حول سد النهضة

البرلمان العربي يعلق على تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

بعد إصابته مع بيراميدز.. قرار جديد من البدري بشأن رمضان صبحي مع منتخب مصر

وفاة منى بدر .. تفاصيل لا تعرفها عن ملكة جمال مصر صاحبة الـ 85 عاما

إجراء جديد في المسجد الحرام قبل رمضان

البدري يدفع الثمن .. سخرية وهجوم ناري من لاعبي الدوري بعد إعلان قائمة الفراعنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار .. أفضل 5 سيارات هاتشباك موديل 2021 في مصر| صور

نشرة الصحة والمرأة .. أعراض سلالة كورونا الجديدة .. وعلاجات طبيعية لنزلات البرد

شبيهة ميجان ماركل في مأزق بعد بث مقابلة أوبرا وينفري