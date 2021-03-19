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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 مارس 2021

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:32 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
شهت أسعار الذهب في مصر في مستهل تداولات اليوم الجمعة  الموافق 19-3-2021، استقرارا، بحسب الأعيرة المختلفة في نحلات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر  نحو 764 جنيها، بعد أن كانت صباح أمس الثلاثاء 760 جنيها فقط للجرام الواحد.

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ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب نحو 873 جنيها لكل جرام بعد أن كان أمس يسجل 869 جنيها.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 654 جنيها ، بارتفاع ثلاث جنيهات فقط في كل جرام.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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