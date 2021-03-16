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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-3-2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:50 ص
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
شهت أسعار الذهب استقرارا في مستهل تداولات اليوم الثلاثاء الموافق 16-3-2021، بعد تهاويه في محلات الصاغة بمعدل 5 جنيهات في الجرام الواحد أمس.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 760 جنيها.

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ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب نحو 869 جنيها.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 651 جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 507 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 6080 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.013 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 868.6 ألف جنيه

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.


 وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



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