سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-3-2021







وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 760 جنيها.





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ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب نحو 869 جنيها.





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 651 جنيها .







وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 507 جنيها.







ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 6080 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.013 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 868.6 ألف جنيه



