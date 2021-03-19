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فن

إنجى المقدم تتألق فى أحدث ظهور لها على انستجرام.. شاهد

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:01 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة انجى المقدم عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : قمر - الجميلة - مشاء الله ربنا يحفظك .

وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال المهمة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

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