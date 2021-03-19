عمرو يوسف يروج لمسلسله الجديد.. وكنده علوش تعلق له .. شاهد

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وعلق عمرو قائلا " الملك #رمضان٢٠٢١

عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ: كفاح طيبة

تأليف:خالد دياب و شرين دياب

اخراج:حسين المنباوي

مدير تصوير:اسلام عبد السميع

مونتاچ:رحيب العويلي

موسيقي:خالد حماد

ديكور:امير عبد العاطي

تصميم ملابس:مونيا فتح الباب

اعمال جرافيكس: اروما

منتج فني:هاني عبد الله اشراف علي الانتاج:حسام شوقي انتاج:سينرچي (تامر مرسي) ".

وعلقت زوجته الفنانة كندة علوش قائلة " مبروووووك حبيبي بالتوفيق ليك ولكل فريق العمل ".

يستعد عمرو يوسف للسفر إلى مدينة الأقصر، خلال الأيام المقبلة لتصوير عدد من المشاهد الخارجية من مسلسله الجديد "الملك" المأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمى الراحل نجيب محفوظ، ويعود به عمرو يوسف إلى الدراما فى شهر رمضان المقبل بعد غياب عامين، ويجسد فيه شخصية "الملك أحمس" ورحله كفاحه ضد الهكسوس.





مسلسل "الملك" سيناريو وحوار محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام.