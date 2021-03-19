وكيل باتشيكو: لم يكن يرغب في ضم الجزيري أو مروان حمدي

أكد شريف فاروق، وكيل أعمال البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقًا، إن المدرب البرتغالي طلب التعاقد مع مهاجم ومدافع فقط.





وأكد شريف فاروق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "باتشيكو كان يرغب في ضم مهاجم ومدافع فقط ولم يطلب مراكز أخرى ولم يحدد أسماء".





وتابع: "باتشيكو لم يطلب لاعبين باسم محدد ولكن طلب التعاقد مع مهاجم ومدافع فقط ووضع 4 أسماء مرشحة لم يكن منهم مروان حمدي وسيف الدين الجزيري".





وكان مجلس ادارة الزمالك قد أعلن إقالة باتشيكو المدير الفني للفريق عقب تدهور نتائج الفريق وتم التعاقد مع باتريس كارتيرون لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة



