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سيارات

تويوتا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها .. AYGO X موديل 2021

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:01 ص
صدى البلد
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صبري طلبه

استطاعت شركة تويوتا اليابانية أن تحقق مكانة كبيرة في مجال تصنيع المحركات، منذ أن تم تأسيسها في عام 1937 من قبل  كيشيرو تويودا، و حققت خلال هذه المسيرة العديد من الانجازات والالقاب، و كتبت انجاز السيارة الاكثر مبيعًا لفترات كبيرة.

وتنوعت اصدارات الصانع الياباني بين فئة الهاشباك والسيدان والسيارات الرياضية متعدد الاستخدام SUV، كما اضاف العديد من التجهيزات و وسائل التحكم، و مواصفات الأمن و السلامة باختلاف الحقب المتتابعة.

وتعد السيارة AYGO X واحدة من احدث اصدارات شركة تويوتا و التي كشفت عنها النقاب، و تأتي بتصمي خارجي يجمع بين الروح الشبابية و و المفهوم الرياضي، فجاءت السيارة بلمسات الهاتشباك، و بمصابيح أمامية انسيابية متصلة بطريقة عرضية، إلى جانب منظومة الشبكات الأمامية و التي تعزز من أفضلية الأداء مع الحركة الديناميكية للهواء.

 

تتقدم السيارة بمفهوم ثنائية الأبواب، و بـ أقطاب ثنائية مزدوجة علوا ناحية السقف، و مصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، و عجلات رياضية كبيرة، تدعمها جنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق تجمع بين اللون الأسود و الفضي.

كما تتمتع بمرايات جانبية كهربائية زودت بكاميرات لاستكشاف النقاط على الطريق، و مفهوم رباعي الأبواب، و سبويلر رياضي خلفي، و مصابيح خلفية مدمجة بطريقة عصرية مع الزجاج الخلفي، مع رفارف جانبية زائدة، و عواكس ضوئية.

ومازالت الشركة اليابانية تحتفظ بسرية المعلومات الخاصة بالمواصفات الفنية للمحرك، و من المتوقع أن النسخة AYGO X سوف تضم العديد من القدرات الفنية، إلى جانب حزمة مطورة من وسائل الأمن و السلامة و انظمة التحكم و الرفاهية.

تويوتا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها .. AYGO X موديل 2021
تويوتا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها .. AYGO X موديل 2021
تويوتا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها .. AYGO X موديل 2021
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