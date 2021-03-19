تويوتا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها .. AYGO X موديل 2021

استطاعت شركة تويوتا اليابانية أن تحقق مكانة كبيرة في مجال تصنيع المحركات، منذ أن تم تأسيسها في عام 1937 من قبل كيشيرو تويودا، و حققت خلال هذه المسيرة العديد من الانجازات والالقاب، و كتبت انجاز السيارة الاكثر مبيعًا لفترات كبيرة.

وتنوعت اصدارات الصانع الياباني بين فئة الهاشباك والسيدان والسيارات الرياضية متعدد الاستخدام SUV، كما اضاف العديد من التجهيزات و وسائل التحكم، و مواصفات الأمن و السلامة باختلاف الحقب المتتابعة.

وتعد السيارة AYGO X واحدة من احدث اصدارات شركة تويوتا و التي كشفت عنها النقاب، و تأتي بتصمي خارجي يجمع بين الروح الشبابية و و المفهوم الرياضي، فجاءت السيارة بلمسات الهاتشباك، و بمصابيح أمامية انسيابية متصلة بطريقة عرضية، إلى جانب منظومة الشبكات الأمامية و التي تعزز من أفضلية الأداء مع الحركة الديناميكية للهواء.

تتقدم السيارة بمفهوم ثنائية الأبواب، و بـ أقطاب ثنائية مزدوجة علوا ناحية السقف، و مصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، و عجلات رياضية كبيرة، تدعمها جنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق تجمع بين اللون الأسود و الفضي.

كما تتمتع بمرايات جانبية كهربائية زودت بكاميرات لاستكشاف النقاط على الطريق، و مفهوم رباعي الأبواب، و سبويلر رياضي خلفي، و مصابيح خلفية مدمجة بطريقة عصرية مع الزجاج الخلفي، مع رفارف جانبية زائدة، و عواكس ضوئية.

ومازالت الشركة اليابانية تحتفظ بسرية المعلومات الخاصة بالمواصفات الفنية للمحرك، و من المتوقع أن النسخة AYGO X سوف تضم العديد من القدرات الفنية، إلى جانب حزمة مطورة من وسائل الأمن و السلامة و انظمة التحكم و الرفاهية.