سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

طرحت شركة تويوتا سيارتها كورولا كروس 2021 هايبرد الجديدة في المملكة العربية السعودية، والتي تنتمي لفئة السيارت الكروس أوفر من السيدان الأكثر مبيعًا في العالم، وهي تويوتا كورولا 2021.









محرك تويوتا كورولا كروس أوفر 2021



تعتمد تويوتا كورولا كروس أوفر علي محرك هايبرد 1800 سي سي يولد قوة إجمالية تبلغ 121 حصانا، ويولد المحرك التقليدي عزم يبلغ 142 نيوتن. متر والمحرك الكهربائي 163 نيوتن. متر، ويتصل المحرك بناقل حركة تتابعي متغير CVT، ونظام دفع أمامي باستهلاك 23.7 كيلومتر لكل لتر.











الأمان في تويوتا كورولا كروس أوفر 2021



تتوفر السيارة كورولا كروس أوفر بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق منها وسائد هوائية (للسائق والراكب الأمامي وحساسات خلفية للمساعدة على الوقوف وكاميرا خلفية ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية ونظام التحذير للنقاط العمياء ونظام الدخول الذكي مع زر تشغيل المحرك.











تتمتع كورولا كروس أوفر بمظهر خارجي قوي، حيث تحصل الواجهة الأمامية على مصابيح أمامية هالوجين بشكل قياسي، مع كشافات ضباب .

أمامية ليد في فئة XLE، وتُصبح المصابيح الأمامية والخلفية والنهارية والضباب ليد بالكامل في الفئة الأعلى، والتي تحتوي أيضًا على فتحة سقف









مواصفات تويوتا كورولا كروس اوفر 2021



كورولا كروس أوفر بها جنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة، في حين أن مقاس الإطارات 215/60R17، بالإضافة إلى طي كهربائي أوتوماتيكي للمرايات الجانبية وتأتي بنظام صوتي مع شاشة لمس متعددة الوسائط 8 بوصة مع 6 سماعات، مع مكيف أمامي بتحكم أوتوماتيكي، وفتحات تكييف خلفية.









الترفيه في تويوتا كورولا كروس اوفر 2021



ويتوفر بالسيارة تويوتا كورولا كروس أوفر نظام أبل كاربلاي، ونظام التحكم في وضعيات القيادة (اقتصادي/عادي/رياضي)، مع غطاء سحاب لصندوق الأمتعة في فئة XLE، وشاشة نظام ترفيهي مقاس 7 بوصة ومقود مكسو بالجلد في الفئة الأعلى.









سعر تويوتا كورولا كروس أوفر



تبدأ أسعار تويوتا كورولا كروس هايبرد من83,605 ريال سعودي حتى 100,165 ريال سعودي.