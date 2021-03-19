مصر تسجل 642 إصابة و41 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. وإيران تؤكد: إدارة بايدن تريد توسيع الاتفاق النووي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يبحث هاتفيًا مع جونسون العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

السودان يدعو إثيوبيا للاحتكام إلى صوت العقل واحترام القوانين

الرئيس العراقي يقرر إنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد

العراق يفرض حظر تجول شامل من الخميس للأحد.. أسبوعيًا

بلينكن: واشنطن تدرس الضغوط والخيارات الدبلوماسية تجاه كوريا الشمالية









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 642 إصابة و41 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع طفيف لكلا المؤشرين، مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 642، مقابل 645 في بيانات الأربعاء، لتصل إلى 193482 حالة.





وذكرت "الأنباء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تناول فيه سبل تعزيز التعاون الثنائي وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد جونسون حرصه على استمرار التواصل مع الرئيس المصري لتعزيز التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متطلعًا لدعم وتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة.





من جانبه؛ أعرب الرئيس المصري عن الحرص على تفعيل أطر التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات وكذلك نقل وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك على نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين لصالح تحقيق السلام والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بأن رئيس الفريق الفني السوداني المفاوض في سد النهضة، مصطفى حسين الزبير، أكد أن الخرطوم تسلمت ردودًا إيجابية من كل الأطراف التي دُعيت للتوسط الرباعي حول مباحثات السد، وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة للاتحاد الأفريقي.





وأضاف أن كل الأطراف رحبت بدعوة السودان للوساطة الرباعية، التي تدعمها مصر بقوة، حيث أعربت الأطراف الدولية عن استعدادها للقيام بدور تسهيل التفاوض والوساطة فيه واتاحة خبراتهم الفنية والقانونية والسياسية للتقريب بين وجهات نظر الدول الثلاث.





وقالت "الراي" إن الرئيس العراقي برهم صالح، أكد أن هناك قرارًا بإنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية في العراق، مضيفًا أن "علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الستراتيجي بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية".





وأشارت "الجريدة" إلى أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، قررت فرض حظر تجول كلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة، بدءًا من يوم الخميس الساعة التاسعة مساءً إلى يوم الأحد الساعة الخامسة صباحًا من كل أسبوع.





دوليًا، قالت "القبس" إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن تريد الحصول على تنازلات جديدة من إيران من خلال "الضغط والإكراه"، مضيفا أنها تسعى لتوسيع الاتفاق.





كما رأى أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي "يمكن أن تكون سهلة"، وذلك بأن تعود واشنطن للوفاء بالتزاماتها، لكنهم "يريدون اتفاقية جديدة أوسع، وشيئًا مختلفًا".





ونقلت "الوطن" عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله إن الضغوط والخيارات الدبلوماسية مطروحة على الطاولة عند التعامل مع كوريا الشمالية، بعد ساعات من رفض دبلوماسي كوري شمالي كبير أي محادثات قبل أن تغير واشنطن سياساتها.



