ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

التطبيع مع سوريا.. نتنياهو يكشف حقيقة عقد اتفاق سلام وشيك بين تل أبيب ودمشق

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:46 م
نتنياهو
نتنياهو
Advertisements
سمر صالح
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو حقيقة تحضير بلاده للتطبيع مع سوريا.

وأجرى نتنياهو حوارا مع الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "i24NEWS"،  أوضح من خلاله أن هناك 4 اتفاقيات سلام قادمة، مدعيا: لدينا الآن 6 اتفاقيات مع دول عربية وفي انتظارنا 4 دول إضافية، وسوريا ليست من بينها.

وأكد نتنياهو أنه كان من المفروض أن يزور الإمارات قبل أيام، ولم يتم ذلك بسبب خلاف مع الأردن، مشيرا إلى أنه قبل سنوات لم يكن يتخيل أن بالإمكان زيارة الإمارات والمغرب والسودان والبحرين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: اليوم هذا ممكن بسبب الثورة التي جلبتها اتفاقيات السلام مقابل السلام، وليس السلام مقابل إخلاء مئات الآلاف من الإسرائيليين، هذا ليس سلاما.

ولفت نتنياهو إلى أن هناك تغييرا واسعا يحدث في منطقة الشرق الأوسط بسبب نهضة قوتين إيران وإسرائيل، و"نهضة إسرائيل هي تحت السياسة التي عملت من أجلها لسنوات كرئيس للوزراء عبر تعزيز الاقتصاد وتعزيز إسرائيل استخباريا وتكنولوجيا، ودمج الأمرين عزز إسرائيل دبلوماسيا، لأن كل الدول باتت تسعى للحصول على تكنولوجيتنا أمام تهديدات إيران".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد طرح كيا سيراتو 2022 في السوق.. صور

أيقونة الجمال .. 10 صور تبرز أناقة نرمين الفقي بعد تصدرها التريند

أسود x أسود.. زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بإطلالة أنيقة