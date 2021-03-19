ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. احذر من هذه الرسالة على واتساب.. وهاتف Redmi Note 10 يتعرض للكسر فى أول اختبار للمتانة

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:01 م
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
Advertisements
ندى على
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


أطلقت عدة تحذيرات لمستخدمي واتساب WhatsApp حول العالم، من رسالة خادعة متداولة على تطبيق المراسلة الأشهر، والتي قد تم تصميمها لخدع الأشخاص الراغبين في الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، مما جعلها تسبب في فوضى كبيرة بين المستخدمين الذين خسروا أموالهم في عملية احتيال جديدة.


كشفت تسريبات أن هاتفى Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra والمتوقع إطلاقهما من شركة شاومى الصينية فى أواخر شهر مارس الحالى أول أول شهر أبريل القادم سيأتيان بقوة شحن كبيرة مع بطارية عملاقة. 


أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، فى الأيام القليلة الماضية، عددا من الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة بنسختى 4G  و 5G ضمن استراتيجية جديدة لتوفير عدد من البدائل والهواتف ذات الأسعار المناسبة بإمكانات جيدة. 


أعلنت شركة ZTE الصينية، الموعد الرسمى لإطلاق هاتفها ZTE S30 Pro  من فئة S فى 30 مارس الجاري، بعدما نشرت موعد الإصدار على صفحتها الرسمية على موقع Weibo الصينى. 


فى محاولة للتسهيل على مستخدمى جوجل كروم، طرحت شركة جوجل منذ أيام قليلة، ميزة مهمة للغاية، وهى ميزة Live Captions، حيث تعتبر خاصية لتمكين المستخدمين من الاستعراض الفوري لمحتوى مقاطع الصوت والصورة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وكذلك الهواتف الذكية  واللاب توب. 


انتقد الرئيس التنفيذى لشركة Facebook فيسبوك، Mark Zuckerberg مارك زوكربيرج، شركة آبل بشأن ملصقات الخصوصية، مشعلا الصراع مرة أخرى بين الشركتين العملاقتين. 


تعرض هاتف Redmi Note 10 للكسر فى أول اختبار متانة له، وذلك بعدما قام عدد من مقيمى الهواتف الذكية على قناة باليوتيوب، بفحصه وإجراء اختبار له، ليتعرض الهاتف للكسر فى صدمة كبرى لمستخدمى هواتف شاومى.


 أعلن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أنه سيراجع سياسته تجاه قادة العالم لتقرير كيفية التعامل مع السياسيين الكبار الذين ينتهكون قواعد استخدام شبكة التواصل الاجتماعي.


كشفت تسريبات عدد من المواصفات التى تتمتع بها كاميرا هاتف  Galaxy A82 الذى من المتوقع أن تطلقه شركة سامسونج الكورية الجنوبية، خلال الأسابيع القادمة وذلك بعد إطلاق هواتف Galaxy A52 5G و A72  Galaxy ، أول أمس. 


كشف تسريبات أن هاتف OnePlus 9 Pro الذى سيتم طرحه رسميا يوم 23 مارس الجاري، ضمن سلسلة هواتف OnePlus 9 سيأتى بميزة خارقة جديدة وهى الشحن السريع في دقائق معدودة. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا | أول هاتف هواوي بخدمات جوجل.. أفضل محركات بحث.. سيجنال يفاجئ المستخدمين بميزات جديدة

أخبار التكنولوجيا.. رسالة خبيثة متداولة على واتساب تدمر هاتفك.. كل ما تريد معرفته عن هاتفي Galaxy A52 5G و A72 5G

أخبار التكنولوجيا.. خاصية فى واتسآب تسرق باقة الإنترنت.. أفضل 3 هواتف ذكية في 2021

أخبار التكنولوجيا.. جوجل تزيل إضافة بمتصفح كروم.. ونسخة مزيفة من واتساب تخترق هاتفك

تسريبات تكشف حصول هواتف Redmi K40 على ميزة مذهلة فى كاميرا السيلفي

أخبار التكنولوجيا .. 3 أسباب تجعل هواتف Galaxy S20 أفضل من S21.. ومتصفح رهيب منافس لـ جوجل كروم

ترشيحاتنا

ضبط ساعات وأقلام مصنوعة من الذهب وميداليات مهربة في مطار القاهرة.. صور

يفعلها كثيرون.. خطيب المسجد النبوي يحذر من 4 بدع محرمة في النصف من شعبان

مهاجم مصر القادم.. الهلال السعودي يصعد كريم أشرف للفريق الأول

بأزياء جذابة.. هند عبدالحليم تخطف الأنظار بصحبة زوجها

بعد الهجوم الإرهابي .. بيان عاجل من السفارة الفرنسية بالسعودية

موجة حارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري.. انتبه هذه الأطعمة لا يفضل تناولها يوميا

مشرد يطعن مدير مطعم وجبات سريعة بأمريكا.. والسبب كمامة

يعزز المناعة.. 3 فوائد غير متوقعة لتناول القرع