أخبار التكنولوجيا.. احذر من هذه الرسالة على واتساب.. وهاتف Redmi Note 10 يتعرض للكسر فى أول اختبار للمتانة

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.





احذر من هذه الرسالة على واتساب

أطلقت عدة تحذيرات لمستخدمي واتساب WhatsApp حول العالم، من رسالة خادعة متداولة على تطبيق المراسلة الأشهر، والتي قد تم تصميمها لخدع الأشخاص الراغبين في الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، مما جعلها تسبب في فوضى كبيرة بين المستخدمين الذين خسروا أموالهم في عملية احتيال جديدة.





بقوة شحن 67 واط .. تسريبات تؤكد حصول هاتفي Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra على بطارية عملاقة

كشفت تسريبات أن هاتفى Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra والمتوقع إطلاقهما من شركة شاومى الصينية فى أواخر شهر مارس الحالى أول أول شهر أبريل القادم سيأتيان بقوة شحن كبيرة مع بطارية عملاقة.





بعد إطلاقهما رسميا.. اعرف الفرق بين هاتفى Galaxy A52 و Galaxy A32 نسخة 4G

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، فى الأيام القليلة الماضية، عددا من الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة بنسختى 4G و 5G ضمن استراتيجية جديدة لتوفير عدد من البدائل والهواتف ذات الأسعار المناسبة بإمكانات جيدة.



بكاميرا سيلفي فائقة الدقة.. ZTE تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف S30 Pro

أعلنت شركة ZTE الصينية، الموعد الرسمى لإطلاق هاتفها ZTE S30 Pro من فئة S فى 30 مارس الجاري، بعدما نشرت موعد الإصدار على صفحتها الرسمية على موقع Weibo الصينى.



بعد إطلاقها.. كيفية تفعيل ميزة Live Captions الخارقة فى جوجل كروم

فى محاولة للتسهيل على مستخدمى جوجل كروم، طرحت شركة جوجل منذ أيام قليلة، ميزة مهمة للغاية، وهى ميزة Live Captions، حيث تعتبر خاصية لتمكين المستخدمين من الاستعراض الفوري لمحتوى مقاطع الصوت والصورة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وكذلك الهواتف الذكية واللاب توب.





مارك زوكربيرج يشعل الصراع مرة أخرى بين فيسبوك وآبل على Clubhouse

انتقد الرئيس التنفيذى لشركة Facebook فيسبوك، Mark Zuckerberg مارك زوكربيرج، شركة آبل بشأن ملصقات الخصوصية، مشعلا الصراع مرة أخرى بين الشركتين العملاقتين.





هاتف Redmi Note 10 يتعرض للكسر فى أول اختبار للمتانة.. فيديو

تعرض هاتف Redmi Note 10 للكسر فى أول اختبار متانة له، وذلك بعدما قام عدد من مقيمى الهواتف الذكية على قناة باليوتيوب، بفحصه وإجراء اختبار له، ليتعرض الهاتف للكسر فى صدمة كبرى لمستخدمى هواتف شاومى.





انتهكوا القواعد.. "تويتر" يصدر بيانا يحذر فيه كبار السياسيين وقادة العالم

أعلن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أنه سيراجع سياسته تجاه قادة العالم لتقرير كيفية التعامل مع السياسيين الكبار الذين ينتهكون قواعد استخدام شبكة التواصل الاجتماعي.





تدور من الخلف للأمام.. تسريبات تكشف مواصفات كاميرا هاتف Galaxy A82

كشفت تسريبات عدد من المواصفات التى تتمتع بها كاميرا هاتف Galaxy A82 الذى من المتوقع أن تطلقه شركة سامسونج الكورية الجنوبية، خلال الأسابيع القادمة وذلك بعد إطلاق هواتف Galaxy A52 5G و A72 Galaxy ، أول أمس.



يشحن فى دقائق معدودة.. ميزة جديدة فى هاتف OnePlus 9 Pro

كشف تسريبات أن هاتف OnePlus 9 Pro الذى سيتم طرحه رسميا يوم 23 مارس الجاري، ضمن سلسلة هواتف OnePlus 9 سيأتى بميزة خارقة جديدة وهى الشحن السريع في دقائق معدودة.



